Corriere Fiorentino sui viola: "Sul ponte della discordia"

© foto di Mattia Verdorale

"Sul ponte della discordia". Questo il titolo a pagina 11 che il Corriere Fiorentino dedica alla Fiorentina e alla loro tournée americana che si sta svolgendo ora a New York. Ieri è stata una giornata molto movimentata per tutta la squadra e per i dirigenti viola: "Confronto tra Chiesa e Barone sul pullman prima del tour in battello sull'Hudson. Poi in serata Commisso e Fede parlano in tv: "Nessun problema, ogni decisione è solo rimandata".