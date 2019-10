"Suona l'allarme". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere Fiorentino sui viola. Sconfitta con proteste da parte della Fiorentina, che avrebbe voluto l’annullamento del gol di Immobile per un fallo su Sottil. A parte questo episodio, ovviamente decisivo, la Fiorentina ha mostrato di essere in difficoltà nei confronti di una squadra, la Lazio, che è per comprovata abitudine, è sempre molto difficile da affrontare. A tutto questo si possono aggiungere gli infortuni a Caceres e a Lirola, il modesto contributo dei subentrati e soprattutto la sostituzione di Ribery, assai contrariato, che ha indebolito la squadra nel decisivo finale della gara.