Corriere Fiorentino sui viola: "Un finale sotto esame"

"Un finale sotto esame". Titola così il Corriere Fiorentino in edicola stamani sui gigliati: "Con la Fiorentina quasi salva le ultime gare saranno decisive per il futuro di chi ha giocato meno in questa stagione: Sottil, Ghezzal, Igor, Agudelo, Kouamè e il desaparecido Terzic. Sei i personaggi in cerca di autore, proprio come nella celebre opera di Luigi Pirandello".