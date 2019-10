Corriere Fiorentino sui viola: "Un tris per decollare"

"Un tris per decollare". Così titola l'edizione odierna del Corriere Fiorentino sui viola. Sulle ali dell’entusiasmo. Del resto, se in panchina hai un Aeroplanino, perché aver paura di volare? E allora, pur restando fedeli alle premesse di inizio stagione («sarà un’annata di transizione», concetto ribadito anche giovedì da Commisso) la Fiorentina fa bene a surfare l’onda, e a provare a spiccare il volo. Basta tener presente quelle parole che proprio Vincenzo Montella, nel periodo più bello del suo primo ciclo in viola, usava per dettare le regole: «L’entusiasmo fa bene, l’euforia no». Come dire. Giusto sfruttare il momento positivo, ma senza perdere contatto con la realtà. Senza, soprattutto, dar niente per scontato. E il riferimento all’impegno con l’Udinese non è puramente casuale. Guai insomma, dopo lo show di San Siro, pensare che i tre punti contro De Paul e compagni siano una banalità