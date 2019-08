Corriere Fiorentino sui viola: "Una Fiorentina da corsa"

© foto di Giulio Falciai

"Una Fiorentina da corsa". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere Fiorentino sui viola. È dalla ricerca nel passato che si trovano gli elementi più preziosi per costruire il futuro. Rocco Commisso l’ha pensato nel giorno in cui ha acquistato la Fiorentina. Ha richiamato Pradè per il mercato, uno storico capitano come Dainelli, dato il via libera per riaccogliere Badelj in campo. Prima di tutto questo aveva deciso di confermare Vincenzo Montella, l’architetto della squadra che negli ultimi anni più aveva fatto divertire.