Corriere Fiorentino sui viola: "Vlahovic-Cutrone: una 9 per due, dopo il virus"

vedi letture

"Una 9 per due dopo il virus. Dusan Vlahovic e Patrick Cutrone, reduci dal Covid, ora si giocano un posto da titolare. Il serbo ha già in mano il rinnovo, l’ex milanista invece ha solo due mesi per cercare di restare". Così il Corriere Fiorentino, nella sezione sportiva dell'edizione quotidiana, titola sul duello in attacco che caratterizza il ritorno in campo della Fiorentina.