Corriere Fiorentino: "Sul futuro del Franchi braccio di ferro Commisso-Comune"

Sulla prima pagina del Corriere Fiorentino c'è spazio anche per il rebus stadio viola. "Sul futuro del Franchi braccio di ferro Commisso-Comune" scrive il quotidiano. Commisso verso il no alla Mercafir, l’unica soluzione in piedi è il restyling. Ma chi paga? E se alla fine restasse solo l’idea della copertura dello stadio Franchi, con qualche intervento leggero per creare spazi commerciali e di ristorazione sotto le curve? Le domande che si pone il quotidiano in edicola oggi.