Questione stadio in prima pagina del Corriere Fiorentino: "Non sarebbe solo uno stadio" si legge. Intanto sul mercato: "Veretout senza biglietto" è il titolo. Nessuna tournée in USA, il francese lascia il ritiro fra i fischi. Pradé e Barone trattano col Milan ma la Roma non molla. E Montella chiede una punta: via uno fra Vlahovic e Simeone.