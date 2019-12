Brutte notizie per la Fiorentina, che nella giornata di ieri ha ufficialmente perso Franck Ribery per dieci settimane. Tra due mesi e mezzi, quindi, l'ex Bayern Monaco comincerà a lavorare normalmente, per poi tornare in campo qualche tempo dopo. A marzo, esattamente, secondo il Corriere Fiorentino. In prima pagina il quotidiano, infatti, si sofferma sull'infortunio dell'attaccante francese e titola: "Fuori fino a marzo".