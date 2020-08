Corriere Fiorentino sulla terza maglia proposta dal club: "I viola crociati"

"I viola crociati". E' questo il titolo che si legge in prima pagina sul Corriere Fiorentino in riferimento alla terza maglia proposta dalla Fiorentina per la stagione appena cominciata. Un omaggio - si legge - alla bandiera dell'orgoglio fiorentino, quello di un'appartenenza viola che sempre si sente in città e non solo.