Corriere Fiorentino sulla trattativa Fiorentina-Bonaventura: "Un Jack in viola"

"Un Jack in viola", è il titolo in taglio alto con il quale il Corriere Fiorentino sceglie di introdurre la trattativa per Bonaventura, che sta animando queste ore di mercato del club di Commisso. Arrivano i primi sì: quello di Beppe Iachini, ma anche dello stesso giocatore, che sembra convinto della destinazione. Trattativa aperta, adesso tocca a Pradè stringere e portarlo in viola.