vedi letture

Corriere Fiorentino sulla Viola: "La spinta non basta"

La Fiorentina si tiene stretto il pareggio contro il Milan ma al Franchi le vittorie scarseggiano. "La spinta non basta" titola il Corriere Fiorentino in edicola oggi. Al Franchi solo 3 vittorie dall'inizio della stagione, eppure è il terzo stadio in Italia per numero di spettatori. Pradè: "Qui fatichiamo soprattutto perché la squadra è giovane". Iachini: "È una questione di testa".