Fiorentina ko a Verona: "Profondo rosso" scrive il Corriere Fiorentino in apertura. Un brutto ko anche a Verona, fischi dai tifosi: squadra spenta e troppo dipendente da Ribery. E Chiesa diventa nuovamente un caso: l'esterno non ha giocato. "Non sta bene, giocherà quando starà bene, di gambe e di testa" le parole di Montella. A inizio settimana Commisso torna a Firenze.