Corriere Fiorentino sulle parole di Commisso: "Sì al Franchi, ma a modo mio"

"Rocco: «Sì al Franchi, ma a modo mio»". Questo il titolo in taglio basso sulla prima pagina del Corriere Fiorentino con le parole del patron gigliato: "Rocco Commisso rilancia sul restyling dello stadio Franchi. «Non vogliono demolirlo ma innovarlo — ha detto il patron della Fiorentina — se il governo facesse una norma per nominare i sindaci commissari per le grandi opere pubbliche, come ha suggerito Nardella, allora la ristrutturazione dello stadio Franchi può essere realizzata». «Ma le mie decisioni non possono essere messe in dubbio», ha aggiunto".