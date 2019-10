Ci sarà anche Joe Barone, come da lui annunciato, a tutte le riunioni per il nuovo stadio della Fiorentina. Il braccio destro di Rocco Commisso sarà parte attiva del progetto, già partito nei giorni scorsi nel comune di Bagno a Ripoli. "Task force per lo stadio, ci sarà anche Barone", sottolinea il Corriere Fiorentino, parlando del confronto tra il club viola e Palazzo Vecchio.