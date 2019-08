Corriere Fiorentino titola: "Festa con beffa all'esordio di Commisso"

Al Franchi il clima era quello festivo e non poteva essere altrimenti per la prima di Rocco Commisso allo stadio da patron della Fiorentina. Il match, inoltre, era di quelli importanti, contro la seconda forza del campionato. Una falsa partenza per i viola non lo è stata e lo conferma anche il Corriere Fiorentino in prima pagina. Il titolo è dedicato al nuovo proprietario, messo in copertina con una bandiera americana a strisce viola: "Festa con beffa all'esordio di Commisso", si legge in prima pagina.