Corriere Fiorentino titola: "Futuro Viola, tutto in quindici giorni"

L’edizione odierna del Corriere Fiorentino apre in prima pagina con l’inaugurazione a Betlemme di un campo dedicato a Davide Astori: “C’è un prato verde, chiamato Astori”, si legge nel titolo. “La Fiorentina alla nascita del campo per i bambini”.

Il CdA viola - Nelle pagine sportive spazio anche al consiglio d’amministrazione in casa Fiorentina. “Tutto in quindici giorni”. “Questa mattina la riunione d’urgenza in viale Fanti con all’ordine del giorno la proposta d’acquisto di Commisso. I Della Valle parteciperanno in video conferenza”.