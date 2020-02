vedi letture

Corriere Fiorentino titola in taglio alto: "Rischio Samp"

La Fiorentina fa tappa a Marassi oggi e, dopo gli anticipi di ieri in cui hanno vinto sia Lecce che Genoa, è chiamata a vincere per allontanarsi dalla zona rossa. Di fronte ci sarà al Sampdoria, ancor più invischiata nella lotta per non retrocedere ormai, e il Corriere Fiorentino in prima pagina dedica spazio al match di oggi: "Rischio Samp", il titolo in taglio alto.