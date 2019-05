© foto di Giacomo Morini

Dopo gli incontri in settimana avvenuti con la proprietà, scrive stamani il Corriere Fiorentino, Vincenzo Montella è tornato ieri a parlare in conferenza stampa e ha fatto un vero e proprio atto di fede nei confronti dei Della Valle. "Ogni decisione verrà presa a fine stagione" è il karma che il tecnico viola continua a ripetere, "ma venerdì ho visto Andrea Della Valle carico come non mai. Capisco i tifosi ma spero che il mio ottimismo e quello della proprietà possano tirarci fuori da questa situazione" il succo del discorso di Montella. Con l'Empoli intanto c'è da tornare a vincere, per non arrivare a 13 partite consecutive senza vittoria.