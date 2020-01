Secondo successo consecutivo in campionato per la Fiorentina, che al San Paolo fa il bello e il cattivo tempo, batte il Napoli e lo agguanta in classifica. "La Fiorentina vede Napoli e rinasce", titola in prima pagina il Corriere Fiorentino dopo il successo viola, arrivato grazie alle reti di Chiesa e Vlahovic, una per tempo. E adesso a Firenze c'è di che sorridere, mentre a Napoli c'è soltanto da piangere.