© foto di Pierpaolo

A Firenze parte oggi il Montella 2.0, la seconda vita dell'Aeroplanino sulla panchina della Fiorentina. "Carica Montella", titola l'edizione odierna del Corriere Fiorentino, che riporta le parole pronunciate dall'allenatore viola in conferenza stampa in vista della sfida di oggi contro il Bologna: "I ragazzi sono giù, ma fidatevi di me".