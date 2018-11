Corriere Fiorentino titola: "Viola, una malattia chiamata pareggite"

© foto di Federico Gaetano

E' il quarto pareggio di fila per la Fiorentina, che si fa acciuffare quasi allo scadere dal Frosinone nell'anticipo di questa giornata di Serie A. "Viola, una malattia chiamata pareggite", titola in prima pagina il Corriere Fiorentino, che pone l'accento proprio sull'ennesimo punto, il quarto in quattro partite.