Amichevole di lusso per la Fiorentina, che stasera sfiderà il Galatasaray, già in Italia da due giorni ormai. L'allenatore del sodalizio turco è Fatih Terim, in Italia sia da calciatore che soprattutto da allenatore, e sul Corriere Fiorentino il titolo in taglio alto è dedicato proprio a questo, come si legge dalla prima pagina: "Torna Terim. Stasera al Franchi il Galatasaray dell'Imperatore".