Corriere Fiorentino: "Tour de force fino al 2 agosto. Stadio a Campi, ostacolo aerei"

Sul Corriere Fiorentino doppio titolo per un doppio tema scottante in casa Fiorentina. "Tour de force fino al 2 agosto" con riferimento al nuovo calendario compresso della Serie A. Si parla anche del nuovo stadio viola: "Stadio a Campi, l’ostacolo degli aerei in atterraggio" scrive il quotidiano toscano. Un documento di Toscana Aeroporti frena. Le luci dello stadio sarebbero pericolose ma soprattutto lo stadio sarebbe troppo alto per gli aerei in atterraggio con la pista parallela.