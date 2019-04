© foto di Simone Lorini

Incroci pericolosi sulla via tra Roma e Firenze: i viola la percorreranno andando a sfida i viola all'Olimpico ma in panchina siederanno due tecnici consapevoli che il futuro non è assicurato, tutt'altro. Ranieri sta fallendo nella missione di far rendere la Roma al massimo in queste poche gare rimaste, e anche il destino di Pioli sembra già segnato. Comun denominatore? Eusebio Di Francesco, ancora sotto contratto con la Lupa e obiettivo importante per i viola.