© foto di Giulio Falciai

"Tutti intorno a un tavolo", Così titola, nelle sue pagine sportive, l'edizione odierna del Corriere Fiorentino sul futuro della proprietà viola. Non esattamente un minuto dopo la fine del campionato come aveva promesso Diego Della Valle in persona, ma intanto c’è una data precisa per attendere nuovi sviluppi sul futuro della Fiorentina. Si ritroveranno venerdì 31 maggio i vertici del club viola, in un Cda nel quale la proprietà metterà a conoscenza l’intero consiglio delle ipotesi di cessione e delle offerte ricevute. Non una presa di posizione pubblica, come qualcuno si aspettava dopo la lettera di Ddv, e nemmeno un annuncio come aveva invece ipotizzato il New York Times nel suo articolo di sabato scorso, ma il primo passo di un lungo cammino che nelle prossime tre settimane potrebbe portare a Firenze la prima proprietà straniera della storia viola. Quale? Difficile dirlo, anche perché già ieri filtrava un certo fastidio dalla Fiorentina per le notizie uscite sul nome di Commisso.