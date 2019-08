"Tutti pazzi per Dusan". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere Fiorentino. l suo quarto d’ora di celebrità se l’è giocato alla grande. Ma la sensazione — che è anche l’auspicio dei tifosi della Fiorentina — è che ce ne saranno ancora altri. Con due gol Vlahovic ha messo in ginocchio il Monza, regalando una vittoria importante per tutti. Per Commisso, alla prima da presidente viola. Per Montella, che non ne aveva mai conquistata una da quando è tornato a Firenze.