Corriere Fiorentino: "Ultimo atto. Con la SPAL Iachini cerca la vittoria per il 10° posto"

Oggi toccherà anche alla Fiorentina scendere in campo e chiudere un campionato travagliato, ma migliore dello scorso. Contro la SPAL già retrocessa i viola avranno la possibilità di terminare al decimo posto, come ricordato anche dal Corriere del Mezzogiorno in prima pagina, con un titolo in taglio alto: "Ultimo atto. Con la SPAL Iachini cerca la vittoria, per il decimo posto".