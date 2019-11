"Un pari di cuore": così il Corriere Fiorentino in prima pagina, in riferimento all'1-1 della Fiorentina contro il Parma. Castrovilli salva ancora una volta i viola. Seconda partita consecutiva in rimonta, ma con il Parma stavolta la vittoria non arriva. viola mancano il grande salto in classifica. Il solitario Chiesa finisce nel mirino dopo il gol dello 0-1, Federico Chiesa ha sentito i primi mugugni del suo stadio, nei suoi confronti. Soltanto qualche secondo prima l’attaccante aveva perso un brutto pallone sulla trequarti, abbozzando un dribbling di troppo e ritardando il passaggio ai compagni meglio piazzati.