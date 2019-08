Corriere Fiorentino: "Una Fiorentina di cattivi ragazzi"

© foto di stefano tedeschi

La Fiorentina che sta nascendo è un mix di esperienza formata da "cattivi ragazzi", pronta a non mollare di un millimetro sul campo e sul piano dell'agonismo. Così Il Corriere Fiorentino oggi in edicola titola: "Una Fiorentina di cattivi ragazzi". Dopo l'arrivo di Boateng la viola pensa a Radja Nainggolan: la trattativa rimane difficile: resta da risolvere il nodo legato all'ingaggio del belga, che percepisce circa 4.5 milioni di euro l'anno. Tante le trattative ancora in piedi per la Fiorentina, pronta ad allestire una rosa competitiva.