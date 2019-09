Corriere Fiorentino: "Una partita da 7+"

© foto di stefano tedeschi

Sabato a Firenze arriva la Juventus, in quella che è la partita più sentita dell'anno, ed oggi il Corriere Fiorentino titola: "Una partita da 7+". Una sfida che metterà davanti Franck Ribery e Cristiano Ronaldo, due numeri sette, due campioni in campo e due modelli di business fuori dal campo. "Sembra incredibile ma, sabato prossimo, i due «alieni» si sfideranno a Firenze. Uno con la maglia bianconera, l’altro con quella viola, e sarà spettacolo. Una sfida, quella tra Fiorentina e Juventus che vale sempre qualcosa di più ma che, stavolta, sarà speciale. Non a caso, al club viola, stanno arrivando richieste d’accredito da tutto il mondo. Chiamatelo pure effetto «R7»", queste le parole del quotidiano.