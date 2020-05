Corriere Fiorentino: "United e Chelsea tentano Chiesa che per ora tace"

Si parla di mercato sulle pagine del Corriere Fiorentino. "United e Chelsea tentano Chiesa che (per ora) tace" scrive il quotidiano toscano. E' tentazione inglese per Federico Chiesa. La Fiorentina potrebbe cederlo all'estero, specie in Premier League. Restano comunque aperte le ipotesi di cessione in Italia, a Inter o Juventus. Anche se Rocco Commisso vorrebbe fare un ultimo tentativo per farlo rimanere in viola con un super contratto.