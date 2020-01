© foto di stefano tedeschi

Il Corriere Fiorentino, all'indomani della vittoria sulla SPAL, titola: "Uno sparo nel buio". «Vincere non è importante. È l’unica cosa che conta». E, per una volta, si potrà perdonare la citazione juventina. Del resto era stato lo stesso Beppe Iachini a evocare i bianconeri: "Questa partita vale quanto quella con la Juve". E allora va bene prendere in prestito il motto coniato da Boniperti per spiegare questo 1-0 sulla Spal. Sofferto, arrivato al termine di una delle prestazioni più tristi che si ricordino eppure, appunto, pesantissimo. Perché interrompe un’astinenza che durava dal 30 ottobre. Perché al Franchi, addirittura, il successo mancava dal 6 dello stesso mese. Certo, girare a 21 non è che sia una grande consolazione. Basta pensare che nella storia (ricalcolando sui tre punti anche i campionati nei quali le vittorie ne valevano due) mai a metà strada i viola avevano raccolto così poco. Il bilancio dunque non può che essere negativo.