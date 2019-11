La Fiorentina attende il Parma al Franchi per cominciare a sognare posizioni di rilievo in classifica. Senza Ribery non sarà facile, ma se si vuole diventare grandi bisogna superare anche difficoltà di questo tipo. In prima pagina sul Corriere Fiorentino si parla proprio dell'assenza del francese e del suo sostituto in campo, con un titolo in taglio alto: "Montella a caccia di conferme. In attacco Ghezzal".