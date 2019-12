La Fiorentina sta facendo fatica a vincere e segnare, ma oggi sul campo del Torino proverà a fare risultato. Tutto passa ovviamente anche dai gol. Il Corriere Fiorentino in prima pagina si sofferma anche sul match dei "Viola a Torino" e pone l'accento sui gol da ritrovare. Anche in questo caso non può che dipendere anche dai calciatori migliori: "Un Chiesa in più per ritrovare la strada del gol". Il classe '97 dovrebbe recuperare per la trasferta dell'Olimpico Gran Torino.