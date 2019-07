Corriere Fiorentino: "Via al ritiro, convocato anche Veretout"

Nella giornata di ieri Vincenzo Montella ha diramato la lista dei convocati della sua Fiorentina in vista della prima parte di pre-season in quel di Moena. "Via al ritiro", è il titolo dedicato ai viola dal Corriere Fiorentino, che specifica come sia stato chiamato anche Jordan Veretout, sebbene sia in odore di cessione da diverso tempo e abbia già fatto capire che il suo futuro sarà altrove.