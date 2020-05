Corriere Fiorentino: "Via libera da Roma. La Fiorentina torna ad allenarsi insieme"

Sulle pagine del Corriere Fiorentino si parla della ripresa degli allenamenti dei viola. "Via libera da Roma. La Fiorentina torna ad allenarsi insieme" scrive il quotidiano toscano, a pagina 13. Il protocollo per gli allenamenti di gruppo è ufficiale e i viola hanno avuto il via libera per far svolgere la prima seduta collettiva.