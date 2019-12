Il 3-1 rimediato per mano della Roma è costato la panchina a Vincenzo Montella, esonerato ieri mattina dalla Fiorentina. La scelta è arrivata dopo una notte di riflessione in cui Rocco Commisso ha deciso di sostituire l'allenatore e la notizia trova ovviamente spazio in apertura sull'edizione odierna del Corriere Fiorentino: "Via Montella, sfida a tre per la panchina". Secondo il quotidiano il successore dell'allenatore campano sarà uno tra Iachini, Di Biagio e Prandelli.