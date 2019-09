© foto di WilMan

Il Corriere Fiorentino dedica la prima pagina alla Fiorentina, reduce dal pari contro la Juventus, con un titolo a tutta pagina: "Viola camaleonte". In apertura si legge: "Montella lavora su una squadra in grado di cambiar volto. Tante soluzioni e un equilibrio ritrovato, da non perdere. Fronte stadio: Rocco studia con l'archistar di famiglia. Castrovilli, un ballerino al Franchi".

All'interno, poi, tanti articoli sui viola. Il primo si apre così: "Tutte le carte dell'Aeroplanino. L'equilibrio ritrovato, i cambi di modulo, il rebus attacco: le tante soluzioni a disposizione di Montella. L'allenatore lavora per avere una squadra in grado di cambiare volto, come nella sua prima esperienza a Firenze".