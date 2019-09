Non ha ancora vinto in questa stagione la Fiorentina, sebbene contro squadre del calibro di Juventus e Napoli siano arrivate ottime prestazioni. E a Vincenzo Montella i tre punti mancano molto, come dichiarato in conferenza stampa. "Viola d'attacco", titola il Corriere Fiorentino in prima pagina, nel suo taglio alto: "Montella a caccia della prima vittoria". Certo, sul campo dell'Atalanta, comunque, non sarà per niente facile.