Corriere Fiorentino: "Viola da domani allenamenti singoli"

"Viola da domani allenamenti singoli". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere Fiorentino in edicola stamani sulla Fiorentina: "Con qualche giorno di ritardo anche per la Fiorentina scatta la fase due. Con il protocollo medico per la ripresa degli allenamenti individuali, pubblicato ieri dal Ministero dello Sport, si riaprono i centri sportivi e anche lo staff viola si prepara ad accogliere i giocatori dopo oltre due mesi di stop. Prima i test, poi allenamenti singoli sui due campi dietro la Maratona senza bisogno di sfruttare il Franchi".