© foto di WilMan

"Viola, gli abbonati salgono a 30mila. Meglio della Juve". Così il Corriere Fiorentino, oggi in edicola, celebra con un riquadro in prima pagina il buon risultato raggiunto sugli spalti per la Fiorentina. E all'interno si legge: "La carica dei (nuovi) mille. Effetto Rocco. Boom dei mini abbonamenti per le gare al Franchi nel girone di ritorno. Ora i viola hanno raggiunto quota 30 mila. Solo Inter e Milan in serie A hanno fatto meglio".