Corriere Fiorentino: "Viola, i fuochi d'artificio sarebbero fischi col Franchi aperto"

Il Corriere Fiorentino bacchetta la squadra viola, accolta in campo contro il Sassuolo dai fuochi d'artificio dei propri tifosi: "Sarebbero fischi col Franchi aperto". Commisso dagli USA ha ringraziato gli ultras per i giochi di luce, che sono elementi imprescindibili della sua idea di spettacolo. Nel frattempo la Fiorentina ha perso parte di quell'entusiasmo generato dall'arrivo del tycoon, per colpa soprattutto delle difficoltà della squadra. E nonostante tutto anche il rapporto con parte della tifoseria deve essere recuperato, perché la "negatività" evocata ancora una volta da Commisso come madre di tutti i mali viola, finora si è vista soprattutto in campo.