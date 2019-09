"Viola meno 9. Con l'Atalanta senza centravanti. Come con la Juve": questo il titolo in prima pagina del Corriere Fiorentino dedicato alla gara tra Atalanta e Fiorentina in programma domani. Si gioca alle ore 18 allo stadio Tardini, campo neutro, per indisponibilità dell'impianto bergamasco. Montella pensa a una Fiorentina senza centravanti di ruolo per sfidare la Dea, vogliosa di rivalsa dopo le 4 sberle europee.