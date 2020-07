Corriere Fiorentino: "Viola stasera a Lecce. Con una vittoria addio all'incubo B"

"Viola stasera a Lecce. Con una vittoria addio all'incubo B" scrive il Corriere Fiorentino in prima pagina. Serve una vittoria per allontanare l’incubo della retrocessione. I viola a Lecce per l’ultimo sforzo, ma Iachini non si fida: "Siamo un po’ acciaccati". Castrovilli con una vistosa fasciatura. Rebus formazione. Beppe prova nuovi cambi: "Ma a volte ti fai un film e poi le scelte non pagano...".