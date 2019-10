© foto di WilMan

"Viola vali già 35 milioni in più". Così il Corriere Fiorentino, oggi in edicola, titola nelle pagine sportive sul club di patron Commisso. E prosegue, analizzando i conti della Fiorentina: "Boom di mercato Balzo in avanti della rosa allestita da Pradè: nessuno in Italia ha fatto meglio. Castrovilli guida la classifica dei giocatori con maggiore plusvalenza, ma Pulgar non è da meno".