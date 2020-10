Corriere Mezzogiorno: "Euro Gattuso: dai successi col Milan al Napoli. Voglia di Coppa"

E' tempo di Europa League per il Napoli di Rino Gattuso. Un ritorno in Europa che non può che far piacere al tecnico partenopeo dopo che per anni, da giocatore, ha vinto praticamente tutto. E' stato infatti tra i grandi protagonisti delle vittorie rossonere che hanno incantato l'Europa, e conosce le insidie di queste sfide: "Euro Gattuso: dai successi col Milan al Napoli. Voglia di Coppa", titola il Corriere del Mezzogiorno. L'obiettivo del Napoli sarà quello di superare la fase a gironi: si inizia subito con l'AZ Alkmaar.