Corriere Mezzogiorno: "Younes si svela: abbiamo talento ma perdiamo di vista la vita reale"

vedi letture

"Younes si svela: abbiamo talento ma perdiamo di vista la vita reale". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno con un'intervista ad Amin Younes. Queste alcune su dichiarazioni: "I calciatori sono aiutati a rimanere stupidi, spremuti talvolta come limoni per il loro talento ma tenuti lontano dagli aspetti pratici della vita. Un professionista può giocare in modo fantastico, ma spesso non sa cosa sia un conto corrente o, peggio, a fine carriera può ritrovarsi senza soldi perché non ha saputo gestire le proprie finanze".