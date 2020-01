"Da Atm al Meazza, i dossier caldi di Sala": così il Corriere Milano in prima pagina. Nell’anno con vista sulle elezioni di Palazzo Marino, i dossier sul tavolo di sindaco sono tanti. C'è anche l'insidiosa partita per San Siro. Al sindaco Sala il futuro del glorioso Meazza rischia di nascondere più insidie che benefici. Difficile far digerire la demolizione di un simbolo a un popolo che ha nella nostalgia uno dei suoi tratti caratteristici, che sia a tinte rossonere o nerazzurre.