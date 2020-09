Corriere Milano: "San Siro, un 'comma' dribbla i vincoli"

Sulla prima pagina del Corriere Milano c'è spazio anche per il calcio e per il nuovo stadio di Inter e Milan. "San Siro, un 'comma' dribbla i vincoli" scrive il quotidiano. È un emendamento presentato da Matteo Renzi al dl Semplificazioni convertito ieri in legge dalla Camera. Riguarda gli stadi e di fatto depotenzia i possibili vincoli del Ministero dei Beni culturali sugli impianti sportivi come quello che intende chiedere l’Associazione gruppo Verde San Siro per preservare il Meazza. In altre parole, Milan e Inter si ritrovano con un’arma in più per portare avanti il loro progetto del nuovo impianto.